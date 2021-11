Quatre anys i 9 mesos de presó per gravar la fillastra nua a la dutxa

L'home col·locava el telèfon enregistrant al bany amagat en una caixa de galetes

Actualitzada 08/11/2021 a les 14:07

L'Audiència de Cantàbria ha condemnat a quatre anys i nou mesos de presó al padrastre d'una menor de 15 anys per gravar-la nua a la dutxa en diverses ocasions amb el seu telèfon mòbil, que amagava en el bany dins d'una caixa de galetes.La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han aconseguit aquest dilluns un acord que rebaixa a gairebé la meitat la pena de presó sol·licitada inicialment, de nou anys, per un delicte continuat de corrupció de menors, del subtipus agreujat d'elaboració de pornografia infantil.El ministeri públic ha aplicat l'atenuant de reparació del mal per a rebaixar la pena a l'acusat, que ha pagat els 3.000 euros que li sol·licitava d'indemnització per a la seva fillastra.A més no podrà exercir oficis o professions que comportin contacte amb menors durant set anys, serà inhabilitat durant tres anys i tres mesos per a exercir la pàtria potestat, tutela o acolliment i se li ha imposat uneix mesura de llibertat vigilada durant deu.L'acusat ha acceptat les penes després de reconèixer els fets i ha demanat perdó a la seva fillastra pel mal que creï que li ha causat. «L'estimo molt, porto molt temps sense veure-la i no tornarà a veure-la mai», ha dit.També ha demanat perdó a la seva exdona i ha recordat als seus tres fills, als quals ha enviat les seves benediccions.En el moment en el qual el mòbil de l'acusat li va ser intervingut conservava tres arxius gravats en altres tantes ocasions diferents.Segons la fiscalia, quan la filla de la seva dona anava al bany per a dutxar-se, ell entrava també «amb el pretext que havia d'accedir al WC amb urgència».Llavors col·locava el seu telèfon en el bany, dins d'una caixa de galetes que havia preparat per a poder gravar, orientada cap a la dutxa, «captant imatges de la menor nua i de contingut sexual, sense que ella s'adonés de la seva conducta», explica en les seves conclusions.El ministeri públic assenyala que el succeït ha generat en la menor «un greu dolor moral».