Detingut un professor de judo de Vilafant per abusar de menors a qui feia classes

La investigació es va obrir després que tres mares presentessin denúncia als mossos de Figueres

Actualitzada 09/11/2021 a les 14:21

Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de judo de Vilafant (Alt Empordà) per abusar de menors a qui feia classes. La policia el va arrestar aquest dilluns però la investigació va començar el 4 de novembre després que tres mares presentessin denúncia per presumptes abusos als seus fills davant de la comissaria de Figueres. L'arrestat, de 30 anys i sense antecedents, és professor i president de l'Associació Hajime, que a banda de Vilafant també ofereix classes de judo a altres municipis com Castelló d'Empúries, Vilamalla, Cabanes o la Bisbal d'Empordà. Segons consta al web de l'entitat, el detingut és cinturó negre de judo, té la titulació de tècnic i defensa personal de nivell I i és monitor i director de lleure titulat.