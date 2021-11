Els guàrdies civils podran dur tatuatges visibles quan porten uniforme

La nova normativa estableix que no podran lluir expressions contràries «als valors constitucionals»

El Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un reial decret per a regular l'ús de l'uniforme en la Guàrdia Civil que autoritza per primera vegada els agents a portar tatuatges visibles, sempre que no continguin expressions contràries als valors constitucionals o que atemptin contra la disciplina o la imatge del cos.El text, que ha rebut la llum verda del Consell de Ministres, prohibeix en general els 'pírcings' -argolles, espigues, insercions i similars- que no estiguin destinats a l'ús d'arracades quan siguin visibles en vestir uniforme, tant en el cas d'homes com de dones.El reial decret s'aplicarà al personal del cos, a l'alumnat, als retirats i també a persones alienes a la Guàrdia Civil a les quals se'ls autoritzi «de manera expressa i excepcionalment» a fer ús de l'uniforme o de rèpliques del mateix per a representacions o altres activitats de caràcter cultural o social.Segons explica la Direcció General de la Guàrdia Civil en un comunicat, es podrà aplicar ja als processos selectius 2021/2022 per a l'ingrés en el cos.El reial decret regula també els casos en els quals els guàrdies no podran fer ús de l'uniforme, amb una referència especial al seu ús en xarxes socials, mitjans de comunicació o actes publicitaris per als quals no es compti amb autorització expressa.Es prohibeix així mateix amb caràcter general a totes les persones alienes al cos no autoritzades a fer ús «públic i indegut» en qualsevol mitjà de l'uniforme, les seves insígnies, emblemes i condecoracions oficials, fins i tot de rèpliques, accessoris o complements «que puguin generar engany sobre la condició de qui els usi».Amb aquest reial decret, que serà desenvolupat en una ordre ministerial posterior, queda prohibida la donació o la compravenda entre particulars o fora dels establiments comercials autoritzats de qualsevol part de l'uniforme o dels seus accessoris.Els establiments autoritzats per a comercialitzar-los hauran de sol·licitar al comprador el document que acrediti la seva condició de membre del cos i, si es tracta d'una compra a distància i no vaig poder comprovar-lo, enviaran el material adquirit a una dependència oficial de la Guàrdia Civil.