Uns agents salven a un nen de 6 anys que s'estava ofegant després de menjar-se una llaminadura

Els fets van tenir lloc a Huelva quan la Guàrdia Civil va veure a una mare corrent pel carrer amb el seu fill als braços

Actualitzada 07/11/2021 a les 12:54

Agents de la Guàrdia Civil han salvat la vida a Huelva a un nen de 6 anys que s'estava ofegant després d'haver-se menjat una llaminadura i que presentava símptomes d'asfíxia, estava en estat semiinsconciente i emanava de la seva boca gran mucositat.Els fets es van produir quan els agents que donen seguretat al perímetre de la Comandància de la Guàrdia Civil a Huelva van observar per les càmeres de vigilància com una dona corria descalça amb un nen pel carrer als seus braços, sol·licitant auxili, ha informat l'Institut Armat en un comunicat.Els agents van acudir en la seva ajuda a gran velocitat i juntament amb un tercer, pertanyent al Subsector de Trànsit que es trobava fora de servei en els voltants, van llevar les possibles obstruccions de les vies respiratòries que pogués tenir el menor.Per a això li van realitzar la maniobra de Heimlich mentre posaven en coneixement de la central d'emergències l'ocorregut per a activar l'assistència sanitària.Passats uns minuts, els guàrdies civils van aconseguir que el nen s'alliberés de l'obstrucció, començant aquest a respirar gradualment.Després de preguntar-li per l'ocorregut, la mare va manifestar que mentre es trobaven en el seu domicili, el nen va ingerir una llaminadura que pel que sembla va ser la que li va produir l'ofegament.En trobar-se sola i observar que el seu fill no podia respirar, la dona va decidir sortir demanant auxili fins que es va trobar als agents que van acudir en la seva ajuda.Una vegada que van arribar els serveis sanitaris, van manifestar que la ràpida intervenció havia salvat la vida del menor.El menor va ser assistit pels facultatius i traslladat a l'Hospital Juan Ramón Jiménez per a un examen més exhaustiu.