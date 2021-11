Cau una xarxa que va estafar milió i mig d'euros a 200 persones per internet

Oferien falsos productes a preus baixos o préstecs ficticis i els guanys anaven a intermediaris

La Policia Nacional ha desarticulat una organització a la qual s'atribueix haver estafat un milió i mig d'euros a gairebé 200 persones a Espanya a través de webs falses en internet en les quals oferien productes a preus baixos o préstecs ficticis i els guanys anaven a parar a comptes de persones intermediàries que exercien de «mules».L'operació s'ha saldat amb 45 detinguts en diverses províncies espanyoles per la seva presumpta vinculació amb aquesta xarxa, en la qual, segons informa la Policia, els capitostos de l'organització operaven des de Benín (Àfrica occidental) a través de persones que exercien de «mules» transportant els diners rebuts en els seus comptes i a les quals arribava a amenaçar fins i tot de mort perquè es prestessin a això.Les recerques van començar en 2019, quan els agents van detectar un grup criminal internacional assentat en la República de Benín i que des d'allí dirigia la seva activitat delictiva en diferents països europeus, principalment Espanya, Alemanya, Àustria, França i Polònia.A pesar que les estafes les realitzaven des del seu país d'origen, on a més rebien els diners defraudats, captaven a les «mules» o les coaccionaven als països europeus en els quals actuaven.Les gestions policials han permès detectar dos «modus operandi» perfectament dissenyats pels membres de l'organització.D'una banda, creaven portals web fraudulents en els quals oferien productes informàtics, electrònics i de telefonia a un preu inferior al del mercat, amb la peculiaritat que el pagament havia de realitzar-se mitjançant transferència bancària a comptes de les persones que exercien de «mules». En total s'han tancat 20 pàgines web falses.Una vegada que les víctimes iniciaven la suposada compra d'un producte, les seves dades de contacte i bancàries quedaven en poder de l'organització criminal.A partir d'aquest instant, els estafadors es posaven en contacte amb les víctimes i els comunicaven que per a poder recuperar els seus diners havien d'obrir diversos comptes bancaris, sol·licitar targetes de crèdit i manar-les per correu ordinari a diversos apartats postals de la República de Benín.Quan arribaven les targetes, s'iniciava un procés en el qual les víctimes començaven a rebre quantitats ingents de diners procedents d'altres estafes realitzades per tota Europa.Aquests diners eren retirats en caixers de Benín, deixant una comissió per cada transferència a la disposició de la víctima, que, des d'aquest moment, passava a ser part implicada en l'entramat.Tal era la quantitat de diners obtinguda mitjançant aquesta mena de comissions que arribaven a obrir de manera voluntària noves comptes bancaris i buscaven noves «mules» per a poder continuar cobrant.En altres casos, eren els membres de l'organització assentats a Espanya els que obligaven les «mules» sota fortes amenaces a seguir les indicacions de l'organització.Amb la finalitat de donar una aparença legal a aquest procés, l'organització realitzava un contracte fals amb les «mules», fent-se passar per prestadors privats i, així, camuflar la comissió com si fos l'abonament del préstec concedit.La segona manera d'actuar de la xarxa consistia a publicar anuncis en xarxes socials oferint falsos préstecs «en línia», en els quals es feien passar per financeres franceses.Posaven com a condició l'obertura d'un compte en la qual suposadament li ingressarien el préstec sol·licitat, i que havia d'estar a nom de la víctima, qui havia d'ingressar una quantitat de diners que oscil·lava entre els 500 i 1.000 euros com a despeses de comissió d'obertura.A més, havien d'obtenir una targeta de crèdit i enviar-la a Benín juntament amb les dades i claus de la banca «en línia». Una vegada tenien les targetes en el seu poder, retiraven els diners ingressats i començava l'extorsió.Amb aquest procés s'han esclarit més de 200 denúncies a Espanya i s'ha aconseguit la detenció de 45 membres del grup organitzat, incloent els principals membres que operaven com a captadors directes a Espanya.Els arrestos han estat a Alacant, Almeria, Avilés (Astúries), Oviedo (Astúries), Ciutadella (Balears), Cornellà de Llobregat (Barcelona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Cadis, Santander (Cantàbria), Castelló, Còrdova, Granada, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Lugo, Viver (Lugo), Madrid, Màlaga, Múrcia, Palència, Salamanca, Sevilla, Toledo, València, Bilbao (Biscaia) i Zaragoza.A més, continuen les perquisicions a nivell internacional en col·laboració amb Europol i amb Interpol, ja que s'ha pogut comprovar que l'organització té forts vincles en altres països europeus com Alemanya, Àustria, França i Polònia, on s'han detectat nombroses víctimes, així com noves «mules».Igualment, s'estan realitzant comprovacions en la República de Benín per a identificar als membres de l'organització que operen des d'allí.