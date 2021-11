Tragèdia a Texas: Almenys 8 morts i desenes de ferits en un festival de música

Durant l'actuació del raper Travis Scott es van produir grans concentracions davant l'escenari que va acabar amb un accident

Actualitzada 06/11/2021 a les 12:44

Almenys vuit persones van morir i desenes van resultar ferides en la nit del divendres per una presumpta allau en la primera jornada del Astroworld Festival, un esdeveniment musical que té lloc a Houston, en l'estat de Texas, van dir les autoritats.«Desenes de persones van resultar ferides», va dir el cap de bombers de Houston, Sam Peña, durant una conferència de premsa oferta aquest dissabte, abans d'assenyalar que s'investiguen les causes exactes del sinistre, asseguren mitjans locals.Els serveis de bombers van explicar que l'incident es va produir quan la multitud assistent al concert va començar a «comprimir-se cap al front de l'escenari». Aquesta situació va provocar escenes de pànic entre els assistents i baralles, amb el que es van produir els primers ferits.L'incident va tenir lloc, pel que sembla, durant l'actuació del raper estatunidenc Travis Scott, un dels molts concerts programats dins d'aquest festival.«El pitjor de l'incident va començar al voltant de les 21.15 hora local quan la multitud d'aproximadament 50.000 persones va començar a moure's cap al front de l'escenari», va explicar als mitjans Samuel Peña.La vista zenital des de les cambres instal·lades en el recinte van mostrar la intensa activitat policial i dels serveis d'incendis en l'àrea de l'esdeveniment, segons mitjans locals.Els organitzadors van detenir el concert quan va ser evident que diverses persones havien van resultar ferides, va explicar, per la seva part el cap de la policia de Houston, Troy Finner.Finner va indicar que era massa aviat per a determinar què va ser el que va provocar la presumible allau de la multitud que va causar les morts i va rebutjar qualsevol especulació sobre aquest tema fins que no conclogui la recerca.