Detingut per maltractar a la seva mare amb Alzheimer i abusar d'una cuidadora

La Guàrdia Civil de Fuerteventura ha actuat després d'investigar una denúncia d'abús sexual imposada per la treballadora

Actualitzada 06/11/2021 a les 12:15

La Guàrdia Civil ha detingut a Fuerteventura a un home de 53 anys a qui s'acusa d'haver maltractat física i psicològicament, a través de la intimidació i durant llarg temps, a la seva mare de 93 anys malalta d'Alzheimer, així com d'abusar sexualment d'una de les seves cuidadores.Arran de la denúncia d'un suposat abús sexual interposada per la treballadora que cuidava a l'anciana va començar una recerca que ha permès esclarir aquest maltractament continuat cap a la dona malalta per part del fill, al qual es va detenir aquest dimarts, segons ha informat aquest dissabte l'institut armat en un comunicat.A més de descriure «una sèrie de fets constitutius d'un delicte d'agressió sexual comeses per part del fill cap a ella mateixa», la denunciant va revelar als agents que el detingut «maltractava física i psicològicament de manera habitual a la seva mare amb acometimientos físics i intimidació».En conèixer aquests fets, la Guàrdia Civil va activar el protocol per a víctimes de delictes violents o sexuals amb la finalitat de donar protecció a la denunciant, ja que mare i fill convivien en el mateix habitatge.En el transcurs de les perquisicions, els agents van prendre declaració a altres dues treballadores que havien cuidat a l'anciana i que van confirmar que el detingut havia maltractat físicament a la seva mare amb crits i intimidació durant almenys tres anys, trobant-se l'anciana en tot moment en una situació de vulnerabilitat a causa de la seva edat i estat de salut.Per tot això la Guàrdia Civil va detenir a aquest individu, que ha quedat a la disposició del jutjat de guàrdia de Port del Rosari.