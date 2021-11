Detingudes 12 persones que sostreien diners dels caixers amb targetes de crèdit que havien robat al metro

Actualitzada 06/11/2021 a les 18:01

Els Mossos d'Esquadra han detingut dotze persones, deu homes i dues dones, d'edats compreses entre els 21 i els 44 anys, per la seva participació en diversos furts de targetes bancàries al transport suburbà. Per a realitzar el furts utilitzaven la modalitat coneguda com a 'mirapins' o 'shoulder surfer' que consisteix en observar com la víctima posa el número PIN de la targeta quan està comprant el títol de transport, i després fer extraccions en caixers automàtics. La investigació va començar arran de la detecció per part dels investigadors de l'augment d'estafes i furts a diverses estacions de metro i Rodalies de Barcelona.