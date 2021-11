Apunyala a la seva parella i a la seva amiga després de fer un trio a la casa seva a Múrcia

L'agressora ha estat condemnada a set anys de presó: va clavar un ganivet a la seva parella a l'esquena i a la seva amiga en el pit

Actualitzada 06/11/2021 a les 17:42

Una dona acaba de ser jutjada a Múrcia, acusada d'apunyalar a la seva parella i a la seva amiga després que protagonitzessin un trio sexual.Tal com recull el diari L'Opinió de Múrcia, els fets van tenir lloc en 2017 quan la dona, de nacionalitat colombiana i 44 anys, estava amb el seu nuvi en la zona de bars de Talaies, a Múrcia ciutat.La parella es va trobar a una amiga de tots dos i després de consumir alcohol i comprar més en una botiga, van pujar a casa de la parella per a practicar un trio sexual, cosa que ja havien fet abans, però en acabar, es va desencadenar una baralla motivada per la gelosia.La dona jutjada va anar a la cuina, va agafar un ganivet de 21 centímetres i li va clavar a la seva parella a l'esquena i a amiga, a la qual va anomenar «'zorra'», en el pit. Quan van arribar agents de la Policia Nacional van trobar als dos ferits.L'agressora va ser detinguda i ingressada a la presó preventiva, després de la qual va sortir amb una ordre d'allunyament de la seva amiga. Ara s'ha produït el judici pels fets en l'Audiència Provincial de Múrcia.Segons el tribunal, que té en compte els «forts condicionaments passionals, sobtats i imprevisibles» de l'agressora, un trio no és «repudiable» i «la realitat social actual espanyola admet, en termes generals, aquesta forma de pràctica sexual comuna consentida entre persones adultes i plenes de llibertat personal».No obstant això, condemna a la dona a set anys de presó i a indemnitzar a la seva amiga amb 10.275 euros. Per part seva, la parella no va presentar càrrecs i en el judici va arribar a dir que la seva dona era «un tros de pa».