Atropellament mortal a les portes d'un col·legi a Madrid per la distracció d'una mare

Intentava aparcar amb un monovolum automàtic i ha accelerat quan volia fer marxa enrere

Actualitzada 05/11/2021 a les 10:52

Una distracció d'una mare uns alumnes del col·legi Fomento Montealto de Madrid, mentre conduïa un monovolum automàtic, ha estat el causant del triple atropellament que ha provocat aquest dijous la mort d'una nena de sis anys i ferides greus a altres dues de 10 i 12, d'acord amb les primeres perquisicions.Segons han informat a Efe fonts de la recerca, la dona intentava aparcar el vehicle i feia marxa enrere, però accidentalment va avançar cap endavant, provocant l'atropellament.En el moment de l'incident, la dona estava acompanyada pels seus fills, que van al mateix col·legi que les nenes atropellades, han informat a Efe fonts de famílies del centre educatiu.La Unitat de la Policia Judicial de Trànsit de la Policia Municipal en el punt on s'ha produït l'atropellament recaptant proves i prenent declaració tant a testimonis com a la dona que conduïa el cotxe, que ha quedat en el lloc després del succés i que ha donat negatiu en el control d'alcohol i de drogues, segons les fonts de la investigació.El succés ha ocorregut sobre les 17.30 en el número 76 del carrer de La Masó, enfront de la porta principal del col·legi Fomento Montealto, un centre privat bilingüe que va iniciar la seva activitat en el curs 1964-1965 i que cobreix les etapes des d'infantil fins a batxillerat.Era l'hora de sortida del centre, quan solen concentrar-se grups d'escolars i familiars a les portes del col·legi.A conseqüència de l'atropellament una nena de 6 anys ha entrat en parada cardiorespiratòria a causa de les lesions sofertes i, malgrat els intents dels sanitaris del Samur-Protecció Civil, no ha pogut recuperar-se.Una altra de les nenes, de 10 anys, ha sofert un traumatisme abdominal i ha estat traslladada amb pronòstic greu a l'Hospital Niño Jesús.La tercera víctima és una menor de 12 anys que presentava un traumatisme cráneoencefàlic moderat i que ha estat traslladada menys greu a l'Hospital de La Paz.Cap de les menors eren familiars entre si i els psicòlegs de Samur-Protecció Civil han atès en el lloc als pares de la nena morta.