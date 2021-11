Detingut a Madrid un taxista que cremava cotxes i contenidors quan acabava la jornada

L'home aparcava el seu vehicle en un garatge i de camí a casa provocava els incendis

Actualitzada 03/11/2021 a les 13:33

La Policia Nacional ha detingut a un taxista en el districte madrileny de Pont de Vallecas que presumptament va incendiar un total de 15 vehicles i 7 contenidors d'escombraries quan acabava la seva jornada laboral.L'increment aquest estiu dels incendis en vehicles en una zona de Pont de Vallecas va generar una alarma social en els veïns, segons ha informat aquest dimecres la Policia Nacional.Provocava el foc generalment durant els caps de setmana i festius i en hores nocturnes, amb escassa presència de testimonis.No obstant això, la recerca policial va concloure que tots els incendis tenien en comú l'hora en la qual es realitzaven i la presència en tots ells d'un tipus específic de vehicle de transport de passatgers, que era un taxi.Els agents van esbrinar que aquest taxista, una vegada que finalitzava el seu servei i de retorn al seu domicili, calava foc a contenidors de residus que es trobava al carrer així com a vehicles estacionats, tot això després d'aparcar el seu vehicle en un garatge pròxim.Per això, els policies van establir un dispositiu de cerca i localització que va culminar amb la detenció del presumpte autor.Després de l'arrest i en el registre efectuat, tant en els seus efectes personals com en el vehicle que utilitzava per a realitzar la seva labor professional, els agents li van intervenir diversos encenedors, quatre pots de gas inflamable, un pot d'alcohol i un altre pot de líquid inflamable, tots ells utilitzats per a cometre els incendis.Malgrat això, la investigació continua oberta a fi de determinar la participació del detingut en altres incendis esdevinguts en aquest i altres districtes de la capital.