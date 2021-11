Detingut a Lleida per amagar bicicletes robades per a enviar-les al Congo

Al mateix lloc on s'emmagatzemaven les bicis, els Mossos també van trobar 9,7 kilos de cabdells de marihuana, 42 embolcalls preparats per a la venda i 18.000 euros en efectiu

Actualitzada 04/11/2021 a les 18:14

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a Torres de Segre (Lleida) a un home de 49 anys, nacionalitat congolesa i veí de Lleida, per amagar 114 bicicletes robades i preparar-les per al seu posterior enviament al Congo (Àfrica).Segons ha explicat aquest dijous la policia catalana, la detenció és el resultat d'una recerca iniciada el mes d'octubre passat després de tenir coneixement que una persona, presumptament, es dedicava a adquirir bicicletes robades.Davant la sospita, els agents van iniciar les gestions fins a trobar una granja en desús situada en la partida de Vilanova de Torres de Segre, lloc en el qual s'emmagatzemaven les bicicletes.En aquest sentit, i ahir mentre el sospitós es trobava a l'interior, els Mossos van entrar a l'interior de la granja i van trobar 114 bicicletes, moltes d'elles desmuntades, així com 72 parells de rodes.Tot el material estava embolicat per a un «trasllat imminent» i també es van trobar 20 eines elèctriques com trepantes i radials.Gràcies a la recerca, els Mossos han pogut confirmar que les bicis robades les enviaven, desmuntades i empaquetades, al Congo per a vendre-les.Paral·lelament, durant el registre la policia va trobar 9,7 quilos de cabdells de marihuana i 42 embolcalls preparats per a la seva venda, així com 18.000 euros en efectiu.Segons l'oficina Nacional d'Estupefaents del Ministeri d'Interior, el valor de la droga decomissada podria aconseguir el preu de 17.570 euros en el mercat il·lícit.La recerca continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb l'operatiu.El detingut, a qui se l'acusa dels delictes d'encobriment i contra la salut pública, passarà pròximament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.Per part seva, els Mossos treballen per a retornar les bicicletes robades als seus legítims propietaris.