Busquen un detingut que s'ha escapat dels Mossos quan el portaven de visita a l'hospital de Figueres

L'arrestat ha empentat els agents quan el desencotxaven i s'ha desplegat un dispositiu amb helicòpters per trobar-lo

Actualitzada 04/11/2021 a les 08:45

Els Mossos d'Esquadra busquen un detingut que aquest dimecres s'ha escapat de la policia quan el portaven de visita a l'hospital de Figueres. Els fets van passar cap a les sis de la tarda quan els agents el duien cap al centre. L'arrestat va empentar els agents que el custodiaven mentre l'estaven desencotxant i va fugir emmanillat. Des d'aleshores, la policia ha desplegat un dispositiu en el què participen diversos helicòpters per intentar localitzar-lo. De moment, no se l'ha trobat i, tot i que no ha transcendit la situació de l'arrestat, se sap que no és perillós. El dispositiu ha aixecat molta expectació a les xarxes socials on molts ciutadans han estat especulant durant la nit sobre la presència d'helicòpters sobrevolant Figueres.