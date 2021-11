Aconsegueix estafar 335.000 euros venent motoserres i mòbils falsos

Els productes falsificats que venia anaven dels aires condicionats als gels hidroalcohòlics

Actualitzada 03/11/2021 a les 12:21

La Policia Nacional, en una operació conjunta amb l'Agència Tributària, ha detingut a Madrid a un home que va guanyar en dos anys més de 335.500 euros comercialitzant productes falsos i no autoritzats per a la seva venda com a telèfons mòbils, màquines desbrossadores o motoserres.En total, l'operació ha permès intervenir 30 telèfons mòbils de dues conegudes marques, 1.467 caixes que contenien màquines desbrossadores i 3.152 motoserres, segons informa aquest dimecres la Policia Nacional.Entre els efectes no lícits per a la venda, han estat trobats 10.000 altaveus, 60 màquines soldadores, 75 unitats de generadors, 588 unitats d'aire condicionat, 3.084 dosificadors de gel hidroalcohòlic, a més de 3.500 euros en efectiu.Les recerques entorn de l'operació 'Ardilla' es van iniciar a l'octubre de l'any passat quan els agents van identificar a aquest home, de nacionalitat espanyola, qui realitzava enviaments de paquets les dades dels quals no coincidien amb els aportats a les seus d'empreses de logística.L'anàlisi de la informació i els dispositius policials posats en marxa van permetre localitzar un enviament realitzat per aquest individu que contenia 30 telèfons mòbils falsos de dues marques molt conegudes.Les posteriors perquisicions van detectar nombroses importacions a Europa de contenidors procedents de la Xina, segons ha informat la Policia Nacional.Aquest home era l'encarregat de realitzar les importacions, distribucions i enviaments de productes falsos o no habilitats per a la venda.Per a pagar els articles utilitzava la tècnica coneguda com el 'pitufeo', que consisteix en l'ingrés de grans sumes de diners a través de petites quantitats en caixers automàtics.Una vegada que duia a terme la venda de les falsificacions als seus clients, que eren petits distribuïdors situats en tota Espanya i al Marroc, els productes eren pagats mitjançant petits ingressos o enviaments postalsTransformava i encobria els beneficis a través d'operacions en efectiu mitjançant la declaració de compres de productes legals.Amb l'avanç de la investigació, els agents van inspeccionar una nau industrial situada en la localitat madrilenya d'Arganda del Rey, i que era utilitzada com a magatzem, on van intervenir centenars de milers de productes falsos i il·lícits.Uns dies més tard es va dur a terme una entrada i registre en el domicili de l'investigat, on van aprehendre diners en efectiu i diversa documentació d'interès per a la recerca.Finalment, els policies van inspeccionar dos contenidors, la mercaderia dels quals pertanyia al detingut i que havien estat paralitzats al port de València més de 15 dies, on hi havia 10.000 productes il·lícits procedents de la Xina.