Absolt el director de casals d'estiu del Baix Empordà acusat d'abusar d'una nena de 4 anys

«Dèficit probatori»

El cas que ara l'Audiència de Girona ha sentenciat es remunta a l'estiu del 2015. Aleshores, l'acusat dirigia el casal d'estiu 'La Platgeta', on també feia de monitor. Amb els nens, anaven tant a la platja a Calella de Palafrugell com a uns terrenys de Torroella de Montgrí, on el processat hi tenia cavalls i una caravana.La fiscalia i l'acusació particular sostenien que l'acusat havia abusat d'una nena de 4 anys. Aprofitant que els pares li tenien confiança, i que la menor es quedava amb ell a dinar o a dormir, les acusacions relataven que el director li feia petons i tocaments amb l'excusa de jugar «a pares i mares».El cas va arribar a judici a principis d'octubre. La vista a l'Audiència de Girona, però, es va celebrar a porta tancada. Al final del judici, la fiscalia va sol·licitar que se li imposessin 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb l'agreujant d'abús de superioritat. L'acusació particular, per la seva banda, va elevar la petició fins als 10 anys.Segons recull la sentència, al judici el processat va acollir-se al dret a no declarar. La menor, per la seva banda, va explicar que moltes vegades anava amb ell a la seva cabanya i que, dels jocs que feien, «l'única cosa» que recordava és que «ella estava al damunt i ell en calçotets».Durant la vista, també van declarar els pares de la nena (que van relatar que la petita els havia explicat suposats abusos) i tres noies que també havien denunciat el director. Totes van dir que, feia anys, quan anaven al casal, l'acusat els hauria fet tocaments.L'Audiència de Girona, però, té «dubtes seriosos» que la declaració de la menor –la pedra angular del cas- pugui agafar-se com una «veritat incondicionada». D'entrada, el tribunal recull que, durant el judici, la nena no va aportar «una declaració estructurada del que va passar entre ella i el processat».«Va admetre no recordar els fets, tan sols va referir que jugaven i que, en una ocasió, recorda que l'acusat estava en calçotets», recull la sentència. L'Audiència diu que la menor no va precisar més sobre els suposats abusos i que, d'aquesta manera, «s'impossibilita jutjar la credibilitat dels fets denunciats».La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Mercedes Alcázar, també subratlla que les psicòlogues van concloure que la menor «no va arribar a construir un relat coherent dels fets». I que, fins i tot, una d'elles va declarar al judici que allò que els va explicar la nena era «tan pobre» que «no hi havia ni relat».«Ens trobem, per tant, amb un dèficit probatori per enervar el dret a la presumpció d'innocència», recull el tribunal de la Secció Quarta. I pel que fa a les altres denúncies que es van interposar contra el monitor, l'Audiència recull que les declaracions de les tres noies fan referència a «episodis temporals molt anteriors, i que les eventuals responsabilitats penals d'aquests ja estarien més que prescrites».Per aquests motius, la Secció Quarta absol el director de casals d'estiu del Baix Empordà. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.