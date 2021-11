Detinguda després de no alertar que la seva parella havia caigut des d'un cinquè pis

La policia de València investiga si la caiguda va ser accidental o l'home va ser empès

Actualitzada 02/11/2021 a les 16:02

Una dona de 33 anys ha estat detinguda després de caure la seva parella des d'un cinquè pis d'un edifici de la ciutat de València i no avisar a la Policia ni alertar als serveis sanitaris.Els fets han ocorregut a dos quarts de dues d'aquesta matinada en un edifici del carrer Lladró i Malli, des d'on es va precipitar un home, pel que sembla parella de la detinguda, que va patir ferides molt greus i roman hospitalitzat, segons fonts de la Policia Nacional.La detinguda, d'origen cubà, va baixar al carrer en precipitar-se l'home però no va donar avís dels fets ni va cridar als serveis sanitaris per a sol·licitar assistència mèdica.La Policia investiga el succés per a determinar les causes de la caiguda, si va ser accidental o si l'home va ser empès.