Defrauden 1,2 milions a asseguradores afegint víctimes inventades a expedients d'accidents reals

La policia ha detingut 33 persones implicades a Getafe, Madrid i Múrcia

Actualitzada 02/11/2021 a les 19:07

La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa i detingut a 33 persones dedicades, presumptament, a la incorporació de víctimes falses als expedients d'accidents de trànsit d'una companyia asseguradora, una activitat per la qual es van embutxacar 1,2 milions d'euros.Segons ha informat aquest dimarts la Direcció General de la Policia, els detinguts estan acusats de frau, falsedat documental, intrusisme i blanqueig de capitals per haver defraudat més d'1.200.000 euros amb l'alteració de 41 expedients d'accidents de trànsit.Del total de detencions, 30 es van produir en la localitat madrilenya de Getafe, dues a Madrid capital i una a Múrcia.Les recerques van començar amb la denúncia interposada per l'asseguradora afectada, que va alertar de l'activitat fraudulenta que havien detectat en una de les seves empleades, que havia tramitat o supervisat una sèrie d'expedients en els quals es van detectar irregularitats.Aquestes irregularitats consistien en la incorporació de víctimes falses a expedients d'accidents de trànsit reals per a, posteriorment, cobrar la corresponent indemnització.Aquesta empleada, prevalent-se dels càrrecs que va anar ocupant en l'empresa, va introduir en els aplicatius de la companyia a persones que es feien passar per presumptes víctimes d'accidents de trànsit, les quals van cedir les seves dades bancàries i d'identitat.Amb la finalitat de dotar de veracitat a les suposades víctimes i superar els controls interns, aquesta empleada va incorporar documents falsos de tota mena en els expedients, com a comunicats mèdics, atestats policials i factures de serveis de fisioterapeutes, entre altres.Per a justificar els relacionats amb serveis de fisioterapeuta, l'empleada va contactar amb l'altre principal investigat de la trama, qui va emetre al seu nom nombroses factures, presumptament falses, que van ser incorporades en els expedients tramitats per l'empleada de la companyia.A més, aquesta persona consta en un dels accidents com a presumpta víctima.Tots dos van idear l'operativa defraudadora, i van ser ells mateixos els qui es van dedicar a captar a les víctimes falses dels accidents.S'han constatat irregularitats en 41 expedients tramitats, principalment, durant els anys 2019 i 2020, i s'ha identificat a 43 persones com a presumptes víctimes falses, algunes d'elles menors d'edat, generant-se un frau d'1.201.999,10 euros.Durant la investigació, s'han realitzat tres registres en domicilis -dos d'elles a Madrid i un tercer en la localitat madrilenya de Morata de Tajuña-, on els agents van intervenir 8.995 euros en efectiu, telèfons mòbils, equips informàtics i documentació.