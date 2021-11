Amaga al soterrani del seu local a set clients per saltar-se l'horari de tancament

La Policia Local de Lugo es va personar a l'establiment pel soroll i el propietari va intentar enganyar-los

Actualitzada 02/11/2021 a les 13:43

Un hostaler de Lugo s'enfronta a tres sancions per tractar d'amagar a set clients que estaven consumint en el seu local, una vegada superat l'horari d'obertura autoritzat, en el soterrani de l'establiment, quan agents de la Policia Local es van presentar per a inspeccionar-ho.Va succeir aquest dilluns, dia 1 de novembre, sobre les 02.15 hores, quan agents de la Policia Local que patrullaven a peu per la Rúa Nova, en ple centre històric, van escoltar soroll procedent de l'interior d'un local d'hostaleria que hauria d'haver tancat a les 01.30 hores.Els agents van comprovar que la porta de l'establiment estava tancada, però a través dels cristalls van aconseguir veure que hi havia persones assegudes en les taules del local, parlant entre si i consumint begudes.En trucar a la porta, els sorolls van cessar de sobte i es van apagar les llums a l'interior de l'establiment.Al no obrir, els agents li van fer saber des de l'exterior al responsable del local que la seva conducta podria implicar-li greus sancions, per la qual cosa, passats quinze minuts, finalment els va franquejar el pas.Als policies els va dir que estava sol, però durant la inspecció, van comprovar que, darrere de la barra, hi havia una trapa al terra que donava accés al soterrani de l'establiment.Després de demanar-li al responsable que l'obrís, van baixar al magatzem i es van trobar amagats en el seu interior, en un espai de reduïdes dimensions, a set clients que, moments abans, estaven consumint en l'establiment.L'hostaler va ser denunciat per infraccions greus de la normativa d'espectacles públics, per infringir la Lei de Saúde de Galícia i per saltar-se la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, en aquest cas per desobediència a agents de l'autoritat.