Dos morts, un d'ells per infart, en un tiroteig al cementiri de Torrent, a València

Els morts i un ferit serien d'una família gitana

Actualitzada 01/11/2021 a les 12:53

Dues persones han mort -una per una ferida de bala i una altra per infart- i una tercera ha resultat ferida en un tiroteig ocorregut en el cementiri de Torrent (València).Fonts de la recerca han informat a EFE que els morts i el ferit pertanyen a una família d'ètnia gitana anomenada els Bocanegra.Segons les fonts, de moment es desconeix qui és l'autor o autors del tiroteig, i la Policia Nacional ha obert una recerca.El cementiri de Torrent ha estat tancat al públic mentre s'ordena l'aixecament dels dos cadàvers i s'investiga el tiroteig que, segons han informat a Efe fonts municipals, s'ha produït sobre les 10.15 hores, en un moment en el qual hi havia poca gent al cementiri ja que era primera hora i queia una lleugera pluja.Pel que sembla, dos clans d'ètnia gitana s'han enfrontat amb armes de foc i a conseqüència dels trets una persona ha mort i una altra ha resultat ferida.Una tercera persona també ha mort després de sofrir un infart, segons les mateixes fonts, que han indicat que s'està determinant si aquesta víctima era membre d'algun dels clans o un visitant del cementiri.Respecte a la possibilitat que es produeixin represàlies entre els clans, les fonts han assenyalat que si es produeixen no creuen que sigui aquest dilluns ja que la conducta d'aquestes famílies és desaparèixer durant un temps.Les fonts municipals han llançat un missatge de tranquil·litat a la població i han assenyalat que en tot el municipi de Torrent hi ha un ampli desplegament policial per a localitzar a l'autor o autors dels trets.