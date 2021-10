Una gossa policia descobreix gairebé 4.000 quilos de marihuana amagats en olles a presió

Els recipients són un bon amagatall de l'olor de la droga, però Kita va aconseguir detectar-la

Actualitzada 31/10/2021 a les 17:41

La policia del comtat de Desoto, a Florida (els EUA), va descobrir amb ajuda d'un dels seus gossos ensinistrats 4.000 quilos de marihuana repartides en set olles de pressió de les que s'usen per a cuinar dins d'un automòbil que va ser detingut per excés de velocitat.Els dos ocupants del vehicle, un home i una dona, van ser detinguts i enfronten acusacions per delictes de tràfic de drogues, ja que no tenien llicències per a la possessió de la droga per a usos terapèutics, que estan legalitzats a Florida, va informar l'Oficina de l'Agutzil.Agents policials van dir a Telemundo que és la primera vegada que troben marihuana en olles de pressió i que funcionen bé per a evitar que sigui descoberta per l'olor, però no tant com passar inadvertida per a la gossa Kita, una pastor alemany ensinistrada per a detectar drogues.En revisar el maleter, la reacció de la gossa va disparar les alarmes dels policies que havien donat l'alt al conductor del vehicle per circular massa ràpid per una autopista.Sota una manta estaven les set olles amb la droga, que hagués tingut un valor al carrer d'uns 14.000 dòlars.La gossa «mostrava canvis físics, es va quedar parada al costat de les olles i cridava la nostra atenció», va dir Christian Friend, detectiu de l'oficina de l'agutzil del comtat de Desoto.