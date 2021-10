Presó provisional per a 3 detinguts a Mallorca per abusos a menor tutelada

Un quart detingut ha quedat en llibertat provisional

Actualitzada 30/10/2021 a les 12:30

El Jutjat d'Instrucció número 8 de Palma va ordenar aquest divendres a la nit presó provisional comunicada i sense fiança per a tres detinguts en la localitat mallorquina de Magaluf com a presumptes autors d'abusos sexuals a una jove de 17 anys tutelada i escapolida d'un centre de menors.El quart detingut ha quedat en llibertat provisional, ha informat aquest dissabte el Tribunal Superior de Justícia de Balears.Les detencions de quatre persones d'origen senegalès es van produir dimecres passat al matí, després que la víctima demanés per telèfon ajuda a la seva monitora en el centre de menors i aquesta comuniqués l'ocorregut a la Guàrdia Civil.Arran de l'avís, la Guàrdia Civil es va desplaçar fins a l'habitatge en l'es trobava la menor, i allí va detenir als quatre sospitosos. La jove els havia conegut la nit anterior en la zona de bars de Magaluf.La Guàrdia Civil va retornar a la noia al centre del qual es va escapar.L'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), gestiona els centres de menors tutelats, va agrair a la Guàrdia Civil, al Servei d'Emergències 112 i als professionals del Servei d'Infància i Família la seva implicació en la protecció dels menors tutelats, alhora que va destacar el valor de la coordinació interinstitucional en la resolució d'aquests casos.«Els tècnics i responsables del Servei d'Infància i Família del IMAS, que mantenen una estreta col·laboració amb els cossos i forces de seguretat, han estat peça clau en l'operació policial que ha culminat amb les detencions de 4 persones relacionades amb un cas d'abús sexual en una jove amb mesura de tutela», ha assenyalat la institució insular.Segons el Consell de Mallorca, «l'enviament de dades i localització de la menor, a través de la informació recollida pels seus treballadors socials, ha permès el desenllaç de les detencions dels presumptes abusadors».