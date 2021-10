Detingut un home de 70 anys per esquarterar a la seva parella a Torrevella

Un indigent va trobar parts del cos de la víctima a un contenidor

Actualitzada 29/10/2021 a les 08:08

Un home de 70 anys, finlandès, ha estat detingut com a presumpte autor de l'esquarterament de la seva parella sentimental, una dona també finlandesa de 68, part de les restes mortals de la qual han estat trobats aquest matí dins d'un contenidor de Torrevella (Alacant).Fonts de la recerca han informat a EFE que l'arrest per aquest suposat crim masclista s'ha produït a última hora de la nit i que no consten denúncies prèvies entre tots dos.Imatges gravades per càmeres de vigilància pròximes al contenidor on es van trobar les primeres restes han facilitat la identificació i localització del supòsit homicida, en el domicili del qual de la ciutat torrevellenca s'ha realitzat un registre que segueix a última hora de la nit.La captura es produeix només unes hores després que un indigent que rebuscava dins de contenidor del carrer Luis Cánovas Martínez, molt prop d'un supermercat i de l'institut Libertas, es trobés entorn de les 13.45 hores les dues cames i un braç de la víctima, i donés la veu d'alarma.La policia judicial de la Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació amb un ampli dispositiu per a tractar de localitzar més restes en contenidors d'escombraries dels carrers pròxims, com al carrer Silvia Martínez Santiago.En un dels contenidors situats en aquest últim carrer i al costat de la urbanització 'Arco' els agents han treballat durant diverses hores i han extret fins prop de les 22 hores diverses bosses amb restes, alguns dels quals podrien ser de la víctima.També s'ha efectuat el registre d'una dels habitatges d'aquesta urbanització, on presumiblement residia la parella.A més d'aquesta cerca, s'ha paralitzat provisionalment la recollida d'escombraries a Torrevella per a trobar més restes i també s'indaga en els abocadors on s'han pogut dipositar les escombraries, després de la seva recollida i transport pels camions