Condemnat a 5 anys de presó un home acusat d'abusos sexuals a la seva neta

L'abusador ha demanat perdó i ha al·legat que, en el moment dels fets, estava begut

Actualitzada 29/10/2021 a les 16:02

L'Audiència de Cantàbria ha condemnat aquest divendres a cinc anys de presó a l'home acusat d'abusar sexualment de la seva néta quan tenia tres anys, uns fets pels quals ha demanat perdó al·legant que els va dur a terme en estat d'embriaguesa.«Estic molt penedit. No vaig ser conscient», ha assegurat l'acusat en el seu torn d'última paraula, després d'acceptar l'acord aconseguit per la fiscalia, l'acusació particular i el seu advocat defensor per a reduir de sis a cinc anys la petició de pena de presó per a ell.En tractar-se d'un procediment abreujat i haver-se aconseguit un acord acceptat per l'acusat, el tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Cantàbria ha dictat sentència ferma i li ha donat un termini, en principi de 15 dies, encara que ha demanat una mica més de temps per raons personals, per a entrar a la presó.També s'ha reduït 6 anys el temps en el qual té prohibit comunicar-se o acostar-se a la menor, igual que el període de llibertat vigilada després de complir la condemna de presó i no podrà exercir una professió o ofici que comporti el contacte regular durant 8 anys.L'home està acusat d'aprofitar que estava al càrrec de la seva néta en el domicili en el qual convivien per a, almenys en tres ocasions tocar-li «els genitals i anus, arribant en una ocasió a «despullar-se i refregar el penis contra les natges i genitals de la menor», segons descriu els fet l'escrit de la fiscalia.El ministeri fiscal havia qualificat aquests fets com un delicte continuat d'abús sexual a menors i demanava per a l'acusat una condemna de sis anys de presó.