Quatre detinguts per tenir i distribuir pornografia infantil per Internet

En el domicili d'un d'ells, es van intervenir 10 discs durs de 17 TB amb nombrosos arxius de vídeo

Actualitzada 28/10/2021 a les 17:56

La Policia Nacional ha detingut a quatre homes, d'entre 48 i 74 anys, com a suposats autors de possessió i distribució de pornografia infantil a través d'internet a la província de Valladolid, dins de l'operació Americio.L'operació es va iniciar amb el ciberpatrullatge que duu a terme la Policia Nacional contra la distribució de pornografia infantil a través d'internet, en concret en les xarxes «peer to peer», que permeten als pedòfils compartir arxius amb contingut pornogràfic infantil amb usuaris de qualsevol part del món.Fruit de la recerca, que va començar a l'agost de 2020 i va finalitzar a la fi del setembre passat, els agents van geolocalitzar set connexions a internet a la província de Valladolid des de les quals s'estaven compartint arxius amb contingut pornogràfic infantil i la denominació del qual feia referència a aquest tema, han informat aquest dijous fonts policials.Sota la coordinació de la Fiscalia Especialitzada en Criminalitat Informàtica de Valladolid i després d'obtenir les preceptives ordres judicials d'entrada i registre als domicilis investigats, els agents van revisar les connexions, sis a Valladolid capital i una altra en una localitat del alfoz, així com els dispositius electrònics que es trobaven en aquests domicilis.La Policia Nacional va trobar en quatre dels set domicilis arxius amb contingut pornogràfic infantil que s'havien compartit amb altres usuaris en la xarxa, per la qual cosa van arrestar als seus usuaris.En el domicili d'un d'ells, els agents van intervenir deu discos durs amb una capacitat total de 17 terabites (TB) amb nombrosos arxius de vídeo amb pornografia infantil, alguns d'ells de gran duresa en el qual apareixen nens de poca edat agredits sexualment per adults.La Policia Nacional ha advertit de la necessitat de realitzar un ús adequat d'internet i que la possessió i distribució d'arxius amb contingut pornogràfic infantil constitueix un il·lícit penal previst en l'article 189 del Codi Penal, castigat amb penes de presó d'un a cinc anys, podent-se elevar fins a nou anys de presó si concorren circumstàncies agreujants.