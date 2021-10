Incauten 700 kilos de cocaïna en un contendor del port de València

Es tracta de la segona inacautació més important de l'any a l'enclavament portuari

L'Agència Tributària i la Guàrdia Civil han confiscat 700 quilos de cocaïna en el port de València ocults en un contenidor amb destinació a Portugal, la segona confiscació més important de l'any en aquestes instal·lacions.Segons un comunicat de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil, l'actuació va tenir lloc aquest passat dimarts en les terminals de contenidors del port de València, sota la direcció de la Duana Marítima, sobre contenidors procedents de països de risc en el tràfic de cocaïna.Els funcionaris de l'Agència Tributària i de la Guàrdia Civil van detectar una unitat les portes de la qual estaven mal tancades i sense el corresponent precinte. En inspeccionar aquest contenidor es va observar immediatament que sobre la càrrega hi havia una sèrie de bosses de gran grandària, de color negre, de les quals s'utilitzen sovint per a transportar estupefaents.El contenidor, procedent d'El Salvador i carregat amb retalls tèxtils, havia arribat a València a bord del vaixell MSC Giselle. Es tractava d'una unitat en transbord, ja que la seva destinació final era el Port de Sines, a Portugal. En total es van trobar 21 d'aquestes bosses i un total de 700 quilos de cocaïna.La modalitat de partida utilitzada en aquesta ocasió ha estat la coneguda com a «ganxo perdut» o «rip-*off», habitualment emprada en els ports comercials on recalen els vaixells que arriben de Sud-amèrica, mitjançant la qual es contamina amb droga el contenidor en origen, o en els ports intermedis, sense coneixement de l'empresa importadora, que a més opera legítimament a nivell internacional.Una vegada descarregat el contenidor en qualsevol port de destinació són els membres de l'organització delictiva els que s'ocupen de rescatar la partida de la droga dins del mateix port, de manera clandestina, abans que aquest contenidor segueixi el seu curs fins a la seva destinació final.La Unitat d'Anàlisi de Riscos del port de València és una unitat de composició mixta, formada per membres de l'Oficina d'Anàlisi i Recerca Fiscal, de la Guàrdia Civil, i per personal de Vigilància Duanera, del Departament de Duanes i Impost Especials de l'Agència Tributària.Aquesta Unitat opera en el port de València analitzant el trànsit de mercaderies i seleccionant per a la seva inspecció aquells contenidors que poden representar un determinat risc, no sols per tràfic d'estupefaents sinó de contraban de qualsevol altra mena de gènere o frau.