Accepta 4 anys de presó per intentar matar l'amant de la seva parella

Actualitzada 28/10/2021 a les 16:21

La Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, ha condemnat aquest dijous, després d'un acord de conformitat, a quatre anys de presó a un home que va intentar matar l'amant de la seva promesa.A l'acusat, han informat fonts jurídiques, se li ha aplicat l'atenuant molt qualificat de reparació de danys i haurà d'indemnitzar a la víctima amb 28.411 euros, dels quals ja va consignar 9.000.Els fets fa referència al juny de 2020, quan l'acusat, segons l'escrit de la Fiscalia, es va personar de matinada a l'habitatge dels pares de la seva parella, situada en el Camiño dóna Raposa, en Coia, on la va sorprendre mantenint relacions sexuals amb un altre home.Llavors, després de cridar «et mataré, fill de puta», l'acusat va agredir a l'amant, que no sabia que la dona tenia parella, amb una arma blanca, causant-li diversos talls en cuixa, hemitórax i braços.Segons la Fiscalia, no es coneixien l'acusat i la víctima, qui va fugir de l'habitatge seminú i es va amagar després en un cotxe estacionat al conductor del qual va demanar ajuda.Posteriorment va ser trasllat a un centre hospitalari i va necessitar 116 dies per a curar-se de les ferides sofertes.