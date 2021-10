Actualitzada 27/10/2021 a les 12:38

Les denúncies de falsos revisors del gas o la llum que aprofiten l'engany per robar a les víctimes s'han disparat aquest 2021.Segons dades presentades pels Mossos d'Esquadra, després de dos anys amb un centenar de casos coneguts, a finals d'octubre d'aquest any ja s'ha arribat a les 186 denúncies, fet que la policia atribueix al fet que s'hagi reduït l'estigma a l'hora d'informar de l'engany a comissaria. També han detectat un canvi de perfil en els lladres que protagonitzen el fet delictiu. Cada vegada els protagonitzen més dones per guanyar-se la confiança d'una dona gran sola a casa.Els Mossos informen que sovint són parelles femenines que tenen un vincle familiar i que actuen per diferents punts del territori espanyol.