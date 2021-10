Dos anys d'internament pel menor que va apunyalar una professora a Girona

El jutjat li imposa 1 any de llibertat vigilada, 7.000 euros d'indemnització i li prohibeix acostar-se a la víctima durant 5 anys

2 anys en règim tancat

El jutjat de menors ha condemnat a 2 anys d'internament en règim tancat l'estudiant de 15 anys que va apunyalar una professora a l'institut de Vidreres (Selva). La sentència també li imposa passar-se 1 any en llibertat vigilada i li prohibeix acostar-se a menys de 400 metres de la víctima durant 5 anys. El jutjat el condemna per temptativa d'homicidi en concurs amb un delicte d'atemptat. Li estima, això sí, una atenuant d'alteració psíquica i una altra de reparació del dany, perquè la família de l'adolescent ja havia consignat 7.000 euros per fer front a la indemnització. L'atac va tenir lloc el 29 d'abril, quan el menor va agredir la professora amb un ganivet mentre feia classe. Li va llançar l'arma al cap i després li va clavar al coll.Segons recull la sentència, el menor –que estudiava 4t d'ESO- va ser expulsat durant cinc dies al mes d'abril «per una successió d'incidències relatives al seu comportament». L'adolescent creia que la professora era la responsable que se li hagués imposat aquest càstig i, per això, la va atacar mentre feia classe.L'agressió va tenir lloc el 29 d'abril poc abans de la una del migdia. Mentre estaven dins l'aula, i aprofitant que la professora s'havia girat, el menor li va llançar un ganivet d'uns 13 centímetres al cap. Després, va recollir l'arma del terra, la va apunyalar al coll i també va intentar-ho a la zona de l'abdomen.El jove va ordenar als seus companys de classe que marxessin de l'aula, però com que alguns van decidir quedar-se, va ser ell qui va optar per marxar. Va sortir al pati de l'institut, va llançar al ganivet a terra i poc després va ser detingut per la Policia Local de Vidreres.La sentència del jutjat de menors recull la conformitat a la qual han arribat la fiscalia, la defensa i l'acusació particular, encapçalada pels lletrats Carles Monguilod i Jordi Corominas.La sentència subratlla que l'adolescent «no podia desconèixer» que el tipus d'arma utilitzada i les zones de l'atac suposaven «un gravíssim risc vital» per a la professora de l'IES Vidreres. A més, el jutjat recull que haver atacat la mestra dins una aula amb una única sortida, quan estava d'esquenes, «minvava notablement les seves capacitats de defensa».La sentència, però, també admet que l'estudiant tenia «lleument» afectades les facultats quan va cometre l'atac. I de fet, el descriu com un jove «egocèntric i vulnerable a la més mínima crítica».L'endemà de l'atac, l'adolescent va ingressar en un centre de menors en règim tancat. Va ser el mateix jutjat qui va ordenar-ne la mesura. Ara, la sentència el condemna per un delicte de temptativa d'homicidi en concurs amb un altre d'atemptat a l'autoritat.A l'hora d'imposar-li la condemna, i atenent la conformitat entre les parts, el jutjat li aplicat una atenuant d'abús de superioritat per la temptativa d'homicidi i li estima dues atenuants. Una analògica d'alteració psíquica i una segona de reparació del dany (perquè la família de l'adolescent ja havia consignat 7.000 euros al compte del jutjat per fer front a la indemnització).La sentència imposa a l'estudiant 2 anys d'internament en règim tancat. Un cop abandoni el centre de menors, haurà de passar-se 1 any més en llibertat vigilada i no podrà acostar-se a menys de 400 metres de la professora durant un termini de 5 anys. En matèria de responsabilitat civil, l'obliga l'adolescent i els seus representants a indemnitzar la víctima amb els 7.000 euros. La sentència és ferma i no es pot recórrer.