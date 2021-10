Una atleta polonesa subhasta la seva medalla de Tòquio perquè un nen sigui operat a Espanya

El nen sofria una cardiopatia congènita que li provocava problemes cardíacs i pulmonars

La llançadora de javelina polonesa Maria Andrejczyk ha subhastat la seva medalla de plata aconseguida en les Olimpíades de Tòquio perquè un nen del seu país, Milosz, pogués ser operat d'una greu afecció cardíaca a l'Hospital Universitari Dexeus, de Barcelona.El passat 4 d'octubre, el doctor Raúl Abella, cap de la Unitat de Cardiopaties congènites de l'Hospital Dexeus, va operar amb èxit al petit Milosz, de 8 mesos, que ja ha estat donat d'alta i ha tornat a la seva casa, a Polònia, segons ha informat aquest dimarts l'hospital barceloní.La mare de Milosz, Mónika, ha explicat que van diagnosticar al seu fill a les quatre setmanes de vida i que la família està molt agraïda a l'atleta polonesa per la seva ajuda, ja que els diners recaptats amb la subhasta de la medalla olímpica i altres aportacions de particulars del seu país han permès sufragar l'operació del petit a Barcelona.El nen sofria una cardiopatia congènita que li provocava problemes cardíacs i pulmonars i per a corregir-la se li ha realitzat una tècnica quirúrgica coneguda com 'sutureless', per a ampliar el drenatge de les venes pulmonars esquerres, evitant posar els punts de sutura directament sobre les venes.El doctor Abella ha explicat que d'aquesta manera «es prevenen estrenyiments posteriors, corregint definitivament el drenatge».Els serveis mèdics que atenen a Milosz a Polònia comptaran a partir d'ara amb el suport dels equips de Cardiologia i Pediatria de Dexeus per a fer el seguiment de l'estat de salut del petit, han indicat les mateixes fonts.Milosz haurà de tornar a Barcelona en sis mesos o un any per a avaluar la seva evolució, però podrà tenir una vida completament normal gràcies a la generositat de l'atleta Maria Andrejczyk i dels altres donants del seu país.La família del petit s¡ha quedat un mes i mig a Barcelona, mentre Milosz es recuperava de la intervenció quirúrgica.