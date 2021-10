Intercepten una furgoneta plena de marihuana per la forta olor que feia

L'avís el van donar una gents que circulaven darrera el vehicle

Actualitzada 25/10/2021 a les 14:42

Agents de la Policia Municipal de Pamplona han interceptat una furgoneta plena de marihuana que havia despertat les sospites dels agents d'Ansoain per la forta olor que desprenia el vehicle.Segons ha informat a Efe la Policia Municipal de Pamplona, sobre la una de la matinada del passat dissabte els agents de patrulla a Ansoain es van adonar de la forta olor de marihuana que desprenia una furgoneta que circulava davant d'ells.En intentar donar-li l'alt, el conductor va fugir del lloc encara que finalment el vehicle va ser interceptat en el barri de la Rochapea per la Policia Municipal de Pamplona, que no va poder impedir que els seus dos ocupants l'abandonessin i escapessin del lloc.Els agents van trobar en la furgoneta gran quantitat de cabdells de marihuana que encara està sent quantificada per la Policia Municipal de Pamplona, que s'ha fet càrrec de les investigacions.