Commoció a Bolívia per l'embaràs d'una nena d'onze anys després de patir abusos de l'aviastre

Al país, on es registren anualment més d'un centenar de menor embarassades, hi ha un intens debat sobre la interrupció de la gestació de la nena

Actualitzada 25/10/2021 a les 08:07

Opinions oposades

El cas d'una nena d'11 anys que va quedar embarassada després de patir reiterats abusos sexuals per part del seu aviastre ha causat commoció i un nou debat entre els qui defensen el dret de la menor d'interrompre la gestació i els qui ho rebutgen.El succés va ser denunciat en el municipi de Yapacaní, a la regió oriental de Santa Cruz, on la menor vivia sota la cura del seu aviastre de 61 anys, ja que els seus pares viatjaven constantment per motius de treball.La nena va comentar a una cosina «que notava uns moviments estranys en el seu ventre, i la cosina li explicar a la seva mare i és així que la tieta és qui presenta la denúncia» pel succés, va explicar aquest diumenge a Efe la directora executiva de la Casa de la Dona, Ana Paola García.L'agressor va ser empresonat i la menor, amb 21 setmanes de gestació, està ingressada en un hospital maternològic de la zona.Segons García, al principi la mare de la nena va demanar la interrupció de l'embaràs acollint-se a una sentència constitucional de 2014 que estableix que una víctima de violència sexual pot avortar sense necessitat d'una ordre judicial i al marge del període de gestació en què es trobi.No obstant això, per la «ingerència» d'una organització pertanyent a l'Església catòlica la dona va desistir que s'interrompi l'embaràs de la seva nena, va denunciar.La menor havia manifestat prèviament a una junta mèdica que «no vol ser mare», per la qual cosa se li va subministrar una primera dosi del medicament per a interrompre la gestació, va explicar García.Però després una advocada que l'organització religiosa li va posar a la mare va presentar un memorial de desistiment al costat d'una carta manuscrita en què la menor suposadament manifesta que ja no vol sotmetre's al procediment, ara com ara paralitzat.«És un crim el que s'està fent amb aquesta criatura perquè en un país just les nenes no són mares», va sostenir García.L'avortament a Bolívia és legal «sota condicions de delictes de caràcter sexual» des de 1970, encara que abans es requeria una ordre judicial per al procediment, va recordar García.A partir de la interlocutòria constitucional de 2014, es permet la interrupció legal «amb la fotocòpia simple de la denúncia» i «amb el procediment informat a la víctima», va precisar.Segons García, en 2020 es van reportar 39.999 embarassos de menors de 18 anys, la qual cosa suposa que «104 nenes s'embarassen per dia a Bolívia, de les quals sis són menors de 13 anys».«Aquesta situació és alarmant, la violència sexual flagel·la a Bolívia encara i les nenes continuen sent les principals víctimes», va lamentar.Consultat pels mitjans sobre el cas, el ministre de Govern (Interior), Eduardo Del Castell, va opinar aquest diumenge que s'hauria d'avaluar psicològicament a la menor i si decideix interrompre el seu embaràs «se li ha de generar totes les condicions materials perquè així ho faci».«Imaginin-se una nena d'11 anys que tots els dies hagi de veure al seu fill o a la seva filla producte d'una violació. No podem tolerar aquest tipus de conductes dins del nostre país i no podem destruir-li la vida a una nena d'11 anys. Hem de generar les condicions materials perquè s'interrompi aquest embaràs si així se'l defineix», va manifestar.Per contra, l'Església catòlica va advocar en un comunicat per «salvar, cuidar i secundar amb amor de les dues vides» i va oferir «acolliment i atenció a la nena i a la criatureta que té en el seu ventre» en un centre per a mares adolescents amb el suport «material, mèdic, psicològic i espiritual» corresponent.L'església va manifestar el seu «més ferm repudi per la brutal violació» soferta per la nena, però va insistir que «ambdues són vides humanes independents» perquè un fetus de 5 mesos ja és una criatura «bastant formada» que gaudeix de protecció legal i que «un crim no se soluciona amb un altre crim».García va insistir que ha de prevaler el benestar físic i emocional de la menor i va considerar que l'Estat hauria d'intervenir per a vetllar pels seus drets.