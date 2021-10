Admet haver abusat de la seva neboda de 5 anys i aconsegueix pactar una pena de dos anys, evitant la presó

La fiscalia de Santander considera que s'havia reparat part del dany perquè havia abonat 3.000 euros per la víctima

Actualitzada 25/10/2021 a les 15:43

L'home acusat d'abusar sexualment de la seva neboda quan tenia cinc anys ha admès aquest dilluns els fets i ha acceptat la pena de dos anys de presó que demanava la fiscalia, que no s'ha oposat a la petició de la defensa que no entri a la presó.L'Audiència de Cantàbria ha celebrat aquest dilluns el judici contra aquest home per realitzar tocaments a la seva neboda, des que ella tenia cinc anys i fins als vuit, quan aquesta acudia al domicili de la seva àvia, que també era el de l'acusat.El ministeri públic va qualificar els fets com un delicte continuat d'abusos sexuals a menors, amb les circumstàncies atenuants de reparació del mal, en haver abonat 3.000 euros que estan consignat en el jutjat i que es lliuraran ara a la víctima, i la de confessió tardana.Segons informen fonts judicials, en el judici, el seu advocat ha sol·licitat la suspensió de la pena privativa de llibertat, al no comptar l'acusat amb antecedents penals, i la fiscalia i l'acusació particular no s'han oposat.El ministeri fiscal i l'acusació han demanat que l'acusat estigui un període de tres anys sense delinquir per a considerar la pena complerta, un punt que el tribunal no ha resolt en el judici.