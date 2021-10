Una mare denuncia que l'exmarit s'ha endut el fill de 10 anys fora de Catalunya i no en sap res des de finals d'agost

Actualitzada 20/10/2021 a les 16:13

Una dona de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) ha denunciat que el seu exmarit s'ha endut el seu fill de 10 anys fora de Catalunya i no en sap res d'ell. Segons ha avançat 'El Caso', la dona no té notícies del fill des de finals d'agost. Els Mossos d'Esquadra van rebre una denúncia el 6 de setembre, segons han confirmat fonts policials a l'ACN, quan l'home no va tornar el nen a la mare després que finalitzés el seu període marcat per la custòdia compartida que tenen. Segons les mateixes fonts, la mare va declarar que una altra filla en comú, més gran, havia rebut una trucada del pare indicant-li que tant ell com el nen havien arribat al seu destí i que es trobaven bé. Els Mossos mantenen la investigació oberta.