L'Audiència condemna a 9 anys de presó l'acusat de maltractar el nadó a Lleida, per lesions greus

La sentència de l'Audiència de Lleida que la declaració de l'acusat al judici va ser «una sorpresa» ja que l'home sempre havia negat haver-lo sacsejat. L'acusat explicava les lesions perquè dos dies abans «es va oblidar» de cordar el nadó a la cadireta del cotxe i que a causa d'un gir brusc, va caure tornant d'un viatge. Els metges, en canvi, van declarar que les lesions cerebrals del nen es van produir per un traumatisme no accidental reiterat.A banda de la pena de presó, l'Audiència també li retira la custòdia del nen durant 9 anys i li prohibeix que s'hi pugui acostar durant 10 anys més un cop surti de la presó. Així mateix, imposa a l'home que indemnitzi al nen amb 600.000 euros per fer front a les futures despeses que hi puguin haver ja que el nen, que segueix tutelat per la DGAIA, pateix seqüeles.Pel que fa a la mare, l'advocat de la Generalitat li demanava també 9 anys de presó per un delicte de lesions per omissió. L'Audiència però, l'ha absol en considerar que no va ser responsable de les lesions del nen, tal com demanava la Fiscalia.L'home va ser condemnat a nou mesos de presó per maltractament familiar a la dona per uns fets del 3 de juliol de 2018. La dona es va negar a declarar al judici però el jutge va considerar provat que l'acusat la va colpejar i intentar ofegar. L'home va recórrer i l'Audiència de Lleida finalment el va absoldre. L'home sí que va ser condemnat el 2 de desembre de 2019 per maltractament psicològic.