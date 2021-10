Agredeix a dues professores del centre on estudia el seu fill a un poble de Sevilla

L'agresora va colpejar al cap, escupir i posar el dit a l'ull a la tutora a qui va anar a veure a l'escola

Agents de la Policia Nacional en la localitat sevillana de Coria del Río han detingut a una dona a la qual se li imputa un delicte d'atemptat a l'autoritat per agredir a dues professores del col·legi on cursa estudis el seu fill.Els fets van ocórrer divendres passat, quan la dona es va personar en el centre escolar amb la intenció de parlar amb la tutora del seu fill per a conèixer els motius d'unes lesions que presentava el menor.En arribar la professora, de manera sorprenent i sense mediar paraula, la dona es va abalançar sobre ella i la va bufetejar repetides vegades, havent d'intervenir una altra docent per a impedir l'atac i que també va resultar agredida.La mestra va poder escapolir-se i refugiar-se en un despatx, però fins allí va ser seguida per la seva agressora, que va continuar amb les agressions, escopint-li, colpejant-li al cap, estirant-li del pèl, ficant-li un dit a l'ull i agarrant-la del coll fortament amb les dues mans.Els agents han detingut a aquesta dona, a la qual li consten antecedents anteriors, i ha passat a la disposició de l'autoritat judicial, qui ha decretat mesures d'allunyament de l'agressora respecte a les dues professores.L'alcalde de Coria del Río, Modest González, en declaracions als periodistes, ha censurat que es tracta d'un succés «molt menyspreable» davant el qual s'ha de «respondre de manera contundent. No podem permetre'ns que això torni a repetir-se i cal resoldre aquests fets de manera radical».González ha contactat amb la Delegació d'Educació de la Junta d'Andalusia, que ha posat els seus serveis jurídics a la disposició de les dues professores.