Un any de presó per les monitores i el director de la piscina on va morir una nena de 4 anys a Ripoll

Els condemnats per homicidi imprudent reconeixen que la petita es va ofegar perquè van «desatendre» les seves funcions

Actualitzada 19/10/2021 a les 13:44

El jutjat penal 5 de Girona ha condemnat a 1 any de presó les quatre monitores i el director de la piscina de Ripoll acusats d'homicidi imprudent per la mort de la nena de 4 anys el 19 de maig del 2017. Fiscalia, acusacions i defenses han arribat a un acord que ha evitat el judici. Els acusats han reconegut que la petita va morir ofegada perquè van «desatendre» les seves funcions. Com que cap d'ells té antecedents, no hauran d'entrar a presó. Tampoc els inhabilitaran per treballar com a monitors i socorristes o per dirigir les instal·lacions esportives. El pare de la petita ha remarcat que per a ells era molt important que els processats reconeguessin la negligència.

«Ha estat molt important que els acusats reconeguessin els fets i la culpa que han tingut, això diu molt d'ells perquè han estat sensibles amb la situació i han acceptat la condemna», ha afirmat el pare de la nena, Fran Medina, al final de la vista.

La fiscalia i les acusacions particulars demanaven inicialment 3 anys de presó i 4 d'inhabilitació professional per a les quatre monitores i per al director de la piscina de Ripoll. El cas s'havia de jutjar aquest dimarts i dimecres al jutjat penal 5 però les parts han arribat a un acord que «ha estalviat fer un judici que era molt dur per a tothom», ha explicat l'advocat del pare de la nena, Carles Monguilod.

Els acusats han reconegut que la petita es va ofegar perquè van «desatendre» les seves funcions, tant organitzatives com de vigilància. Així, i segons el pacte, el jutge del penal 5 els ha condemnat de viva veu imposant a cadascun dels acusats una pena d'1 any de presó per homicidi per imprudència greu. La conformitat ha evitat que inhabilitessin les quatre processades per treballar com a monitores i socorristes i al director per exercir funcions de responsable d'instal·lacions esportives.

A la sala de vistes, el jutge ha llegit el relat de fets recollit a l'escrit d'acusació de la fiscalia i els cinc acusats l'han subscrit. El 19 de maig del 2017, a la piscina s'hi feia una de les sessions del curs de natació amb els alumnes de P4 de l'escola CEIP Pirineus de Campdevànol. L'activitat es feia en horari lectiu escolar i va durar des de les 10.50 hores a les 11.40 hores. Aquell dia –i segons el quadrant elaborat pel director- havien de fer el curset quatre monitores però dues d'elles no van poder assistir-hi. Per això, el director va substituir-les, malgrat que una de les substitutes també tenia encomanada la tasca de socorrista.

Cada una de les monitores tenia assignats uns alumnes concrets, fent les activitats durant els primers 40 minuts a la piscina petita excepte el grup que duia una de les monitores acusades, que les feia a la gran. Un cop acabades les activitats, la monitora i socorrista de la piscina gran, juntament amb els alumnes que tenia al seu càrrec, es van desplaçar a la piscina petita on tots els alumnes junts havien de fer 10 minuts de jocs.

En aquell moment, la monitora i socorrista de la piscina gran es va quedar fora de la petita, a l'interior s'hi van quedar dues monitores i la que feia de socorrista de la piscina petita «se'n va anar sense causa justificada, desatenent personalment la seva doble assignació de funcions» i «obviant les conseqüències que se'n derivaven, deixant els nens a càrrec de les altres tres monitores».

Un cop acabat el curs, els alumnes i les tres monitores van desallotjar la piscina petita sense que «en el més elemental exercici de les funcions encarregades» s'asseguressin que tots els alumnes havien sortit de l'aigua. També han reconegut que van desatendre «la més elemental funció de vigilància per evitar que algun dels menors pogués acudir de nou a la piscina, amb el perill que comportava».

No es van adonar que faltava la víctima fins que la professora de l'escola va veure que al banc on els nens hi havien deixat les seves coses hi havia el barnús i les xancletes de la petita de 4 anys. A les 11.42, la van trobar a la piscina inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no va recuperar el pols i el SEM en va certificar la mort per asfíxia per submersió a les 13.15 hores.

Un accident tràgic

«Ha estat una sentència ajustada a la realitat del que va passar i ens hem estalviat un judici que era molt dur per a tothom. Els pares han perdut una filla, i això és irremeiablement irreparable, però les persones acusades tampoc volien que passés això», ha afirmat Monguilod que ha subratllat que la situació «és molt trista per a tothom». L'advocat remarca que la família volia que els tribunals «deixessin clar» que hi va haver una conducta negligent, i que això és que s'ha aconseguit amb la conformitat.

L'advocat de la mare, que també ha exercit l'acusació particular, Víctor Coch, sosté que la sentència plasma que va ser un «accident tràgic»: «Al final, valia més arribar a un acord per poder tancar el tema definitivament i intentar passar pàgina».

Cap dels condemnats té antecedents i, per tant, no hauran d'entrar a presó. Les asseguradores, segons recull la sentència que ha llegit el jutge a la sala de vistes, ja han abonat la indemnització sol·licitada per la fiscalia de 166.615,50 euros.

L'advocat de la defensa de tres de les monitores, Francesc Jufresa, també ha destacat que fer el judici «hagués estat un mal pitjor»: «Reconeixem tots que hi va haver una negligència, és una decisió judicial globalment satisfactòria perquè ho ha passat malament tothom i era la millor manera d'acabar-ho».

La fiscal i les parts han renunciat a presentar recurs i la sentència ja és ferma.

El pare de la petita ha remarcat que ell no volia que els acusats haguessin de complir cap pena de presó, sinó que «reconeguessin la culpa que és el que han fet, i s'ha vist que són persones sensates». També ha volgut llançar un missatge per reclamar que la presència de socorristes sigui obligatòria a totes les piscines perquè «en depèn la vida de moltes persones, sobretot dels nens petits que són encara més vulnerables».