Els Mossos busquen uns lladres que han intentat robar una botiga del Passeig de Gràcia encastant un cotxe a l'aparador

Actualitzada 18/10/2021 a les 17:47

Els Mossos d'Esquadra busquen uns lladres que han intentat robar la botiga de Dior del Passeig de Gràcia de Barcelona encastant un cotxe a l'aparador. Els fets han passat aquest dilluns al voltant de les sis del matí al número 74 de la via, on està situat l'establiment comercial. Tot i la maniobra, els lladres no han pogut accedir-hi, ni tampoc endur-se res del seu interior.Durant la fugida el cotxe dels assaltants ha topat amb un vehicle policial dels Mossos. El xoc no ha deixat cap ferit, però els lladres han aconseguit fugir. Els agents han obert una investigació amb l'objectiu de localitzar els culpables.