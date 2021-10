Alliberades 14 persones que eren explotades en la verema a Burgos

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones per la comissió de delictes de tràfic d'éssers humans

Actualitzada 18/10/2021 a les 15:25

La Guàrdia Civil ha aconseguit alliberar catorze persones que estaven sent explotades laboralment en la campanya de la verema a la província de Burgos i ha detingut tres persones per la comissió de delictes de tràfic d'éssers humans.Segons la recerca de l'operació Tarator, que continua oberta i en la qual també ha col·laborat la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Burgos, l'organització captava a les seves víctimes, totes elles de països subsaharians, a les províncies del sud d'Espanya on vivien en assentaments.Els detinguts, de nacionalitat romanesa i senegalesa, es van valer de la seva vulnerabilitat, desconeixement de l'idioma, els seu escassos recursos econòmics, el seu aïllament social i la seva situació irregular al país, per a oferir-los condicions enganyoses per a treballar en la verema a Burgos.Una vegada allí, els detinguts no complien amb el que havien promès a aquests treballadors i els amuntegaven en condicions infrahumanes, a més de llevar-los la seva documentació.Els obligaven a treballar, sense contractes ni altes en la seguretat social, i els sotmetien a llargues jornades de treball sense donar-los els diners que els havien promès.Va ser l'empresa per a la qual treballaven les víctimes, que desconeixia les condicions a les quals estaven sotmeses pels tractants una vegada finalitzada la jornada laboral, la que ha col·laborat amb la Guàrdia Civil aportant documentació i dades que han resultat essencials per a l'operació.Les catorze víctimes que han pogut ser alliberades i identificades tenen entre 29 anys i 44 anys i han estat assistides i allotjades amb la col·laboració de Creu Roja, ACCEM i Cruz Blanca, que s'han fet càrrec a més del seu assessorament legal.Durant l'any 2020, la Guàrdia Civil ha dut a terme un total 1.254 inspeccions preventives en llocs on podrien existir víctimes d'explotació laboral o sexual, identificant a 5.029 persones.En aquest període, s'han desenvolupat 66 recerques en les quals s'ha alliberat un total de 313 víctimes i detingut a 144 persones, per delictes de tràfic i explotació laboral i sexual.