Mor un militar a Cartagena mentre feia pràctiques de busseig

És el segon militar de la setmana que perd la vida per aquesta causa

Actualitzada 17/10/2021 a les 12:31

L'home natural de Villamuriel de Cerrato (Palència) va morir aquest dissabte a l'hospital Saint Lucia de Cartagena (Múrcia) on va ingressar després d'una parada cardiorespiratòria durant unes pràctiques de busseig, segons ha informat l'Exèrcit de Terra.El militar va morir a l'hospital on va ser traslladat el divendres després de patir una parada cardiorespiratòria mentre realitzava una pràctica programada del curs de bussejador elemental a Cartagena, segons ha informat el Comandament d'Enginyers en un comunicat de premsa.Des de l'Exèrcit de Terra han traslladat el seu «més sentit condol i tot el suport a la família i els companys en aquest dur moment. Va donar la seva vida per Espanya».En aquesta setmana han perdut la vida dos militars de l'Exèrcit de Terra en sengles exercicis de busseig a Osca i a Cartagena.Aquest dissabte es va conèixer la defunció del sergent Mario Quirós Ruiz, que desaparegut el dia 12 mentre realitzava uns exercicis de busseig en un pantà d'Osca.El cap havia nascut fa 28 anys en Villamuriel de Cerrato (Palència) i va ingressar en les Forces Armades en 2012. Des del seu diploma del centre de formació, tota la seva vida militar va discórrer en el regiment burgalès, amb base en Castrillo del Val. En 2019 va ser ascendit a l'ús de cap i es trobava en possessió de la Creu al Mèrit Militar amb distintiu blanc.Futbolista al seu poble, l'ajuntament del qual ha decretat tres dies de dol. Migcampista del CD Villamuriel, el seu club va ajornar el xoc que havia de jugar davant el Unami en la tarda del dissabte.