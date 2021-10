Detingut un jove de 24 anys per amenaçar i agredir a la seva àvia a València

Actualitzada 17/10/2021 a les 12:46

Un jove de 24 anys, amb una prohibició en vigor d'aproximar-se a la seva àvia a menys de cent metres, ha estat detingut a València per amenaces amb un ganivet i agressions a la dona, de 75 anys, a la qual exigia diners.L'home ha estat arrestat per la Policia Nacional com a presumpte autor dels delictes de trencament de condemna, amenaces greus i reclamació judicial, després d'acudir en reiterades ocasions al domicili de la seva àvia. A més, a l'arrestat li constaven vuit reclamacions judicials més, dues d'elles de detenció i ingrés a la presó.Les recerques es van iniciar quan els agents van tenir coneixement que un home, que tenia vigent una ordre d'allunyament sobre la seva àvia, de 75 anys, acudia al domicili de la dona per a exigir-li diners sota amenaces. Pel que sembla el nét havia agredit a la víctima en diverses ocasions i l'havia amenaçat amb una arma blanca.A causa de la situació econòmica de la víctima, quan no li podia facilitar els diners al nét, est li trencava objectes del domicili.La dona havia alertat a la Policia després que el seu nét acudís a l'habitatge, si bé a l'arribada de la patrulla policial, aquest ja havia marxat del lloc.Els agents van establir diversos dispositius de seguretat en els voltants del domicili de la dona per a aconseguir la localització del sospitós i, a la fi de setembre, van identificar a un home que reunia les característiques físiques del nét i que s'aproximava al domicili de l'anciana. Va ser en aquest moment quan els policies es van acostar al replà de la finca i van sentir els crits d'auxili de la víctima per les amenaces del seu nét, per la qual cosa immediatament el van detenir.Durant les perquisicions, després de consultar les bases de dades policials, els investigadors van comprovar que el sospitós, a més de tenir vigent la prohibició d'aproximar-se a la víctima, li constaven vuit requisitòries judicials més, dues d'elles de detenció i ingrés a la presó.El detingut, que compta amb gairebé una quarantena d'antecedents policials, va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes de trencament de condemna, amenaces greus i reclamació judicial.El jutge va decretar el seu ingrés a la presó després de passar a disposició judicial.