Apunyala el seu gos a Múrcia i acaba detingut

Les autoritats van imputar a l'home amb un delicte de maltractament animal

Actualitzada 17/10/2021 a les 19:09

Dotación del grupo de #LaAlberca, interviene junto con @policia nacional en la detención de un individuo en esta pedanía, como presunto autor de un delito de maltrato animal tras apuñalar a su perro.



El animal ha sido trasladado para su intervención por el servicio de #Zoonosis. pic.twitter.com/3e0Sf1w2bG — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) October 16, 2021

La Policia Local de Múrcia ha detingut a un home per apunyalar al seu gos i deixar-lo ensagnat en ple carrer. Els successos van tenir lloc a la pedania de la Alberca, al sud del municipi.Aquest cos va compartir una escruixidora imatge en el seu compte oficial de Twitter en la qual es veu al gos cobert de sang, amb taques també a terra, sent tractat per un veterinari.En la detenció van intervenir també agents de la Policia Nacional, que van imputar a l'home amb un delicte de maltractament animal.El ca va ser traslladat al servei de Veterinària i Zoonosi de l'Ajuntament de Múrcia, on va ser intervingut de les seves ferides, sense que es coneguin els detalls de l'estat del gos.L'ordenança municipal de Múrcia sobre animals de companyia recull, en els seu articles 60 a 63 que el maltractament a animals és una infracció molt greu, que comporta multes d'entre 1.502,54 i 3.005,06 euros.