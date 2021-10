Agredeixen brutalment un policia per demanar a un home que es posi la mascareta a l'autobús

Actualitzada 17/10/2021 a les 19:35

Mucha fuerza y pronta recuperación al inspector de @policia agredido anoche en #Zaragoza tras recriminar a un pasajero que no llevaba mascarilla en el interior de un tranvía

24/7 velando por TU SEGURIDAD#EstamosPorTi #SomosTuPolicía https://t.co/GgmHUvVID6 — Policía Nacional (@policia) October 17, 2021

La Policia de Saragossa investiga una brutal agressió a un agent fora de servei a les mans d'un home, actualment fugit, després que la víctima li retragués que no portés posada correctament la masccareta dins del transport públic, tal com estableix la norma.Segons informa Heraldo de Aragón, l'individu va reaccionar de manera violenta quan els passatgers li van cridar l'atenció, i la seva actitud va empitjorar després que l'agent s'identifiqués com a policia.Els fets van succeir la matinada d'aquest diumenge a un autobús de Saragossa, a l'altura de l'avinguda de Madrid.Les imatges de l'agressió mostren a l'atacant, d'origen magrebí, amenaçant a l'agent mentre sosté un mòbil a la mà, com si l'estigués enregistrant.«Si tens collons pega'm ara», el va reptar l'agressor, que el va incitar a baixar-se a la parada per a barallar-se. Lluny d'entrar en el seu joc, l'agent va romandre en tot moment impassible, observant a l'home que no parava de cridar.En veure que el policia no reaccionava a les seves provocacions, l'agressor va acabar llençant-se damunt d'ell i propinant-li cops de puny a la cara, així com diverses puntades.En el vídeo pot veure's, a més, que els dos passatgers no anaven solos a l'autobús, i la intervenció dels testimonis que van presenciar l'agressió va ser crucial perquè l'atacant deixés de colpejar-lo i acabés fugint.Aquest diumenge, la Policia Nacional ha enviat a Twitter un missatge de «molta força i ràpida recuperació» a l'agent ferit.