Rescaten a tres immigrants que creuaven Estret nedant amb pneumàtics de vehicles com a flotadors

Salvament Marítim va intervenir i els va traslladar a Ceuta per fer-los una assistència sanitària

Actualitzada 16/10/2021 a les 13:14

Salvament Marítim ha rescatat a tres migrants marroquins que creuaven les aigües de l'Estret de Gibraltar nadant i únicament ajudats amb uns pneumàtics de vehicles que utilitzaven a manera de flotadors.El rescat es va produir anit quan el vaixell d'alta velocitat «Ciutat de Ceuta», de la companyia naviliera Armes Trasmediterránea, va advertir la presència dels tres nedadors mentre realitzava la ruta entre Ceuta i Algesires (Cadis), segons han informat aquest dissabte a Efe fonts policials.El capità del vaixell va detenir la marxa del ferri i va comunicar la seva posició al Centre Zonal de Coordinació de Salvament de Tarifa Trànsit, acudint a la zona la Salvamar Atria, amb base en Ceuta.El vaixell va romandre al costat dels tres migrants -que portaven posats vestits de neoprè per a protegir de la baixa temperatura de la mar- fins que va arribar l'embarcació de Salvament Marítim i es va fer càrrec d'ells per a traslladar-los al moll d'Espanya a Ceuta.En el port de Ceuta van rebre assistència sanitària pel ERIE de la Creu Roja, que va certificar que es trobaven en un bon estat de salut malgrat el risc que comportava aquesta travessia il·legal.Els tres migrants seran confinats ara per les mesures sanitàries de la covid-19.