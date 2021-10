Mor un home de 38 anys després de caure d'un patinet elèctric a Sant Pere de Ribes

Els efectius sanitaris que s'han desplaçat al lloc dels fets no han pogut fer res per salvar-li la vida

Actualitzada 16/10/2021 a les 17:08

Un home de 38 anys ha mort després de caure d'un patinet elèctric a Sant Pere de Ribes aquest dissabte al migdia, segons ha informat l'ajuntament de la localitat. L'incident s'ha produït al carrer Eduard Maristany. L'home duia un objecte entre les cames que hauria relliscat, fet que ha provocat que caigués i es donés un cop al cap mortal contra la vorera. Tot i haver estat auxiliat ràpidament per dos professionals sanitaris que es trobaven a la zona en el moment dels fets, la mort ha estat «gairebé instantània». Dos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.