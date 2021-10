Desarticulat un grup especialitzat en robatoris violents de rellotges d'alta gamma pel mètode de l'abraçada

La investigació es va iniciar a finals de juliol del 2020, quan es van detectar diversos robatoris violents, i es va centrar en un grup de quatre persones, d'origen romanès. Segons els Mossos, estaven especialitzats en la sostracció de rellotges d'alta gamma mitjançant estrebades violentes i joies pel mètode de l'abraçada.Els seus objectius eren principalment persones que portessin rellotges de luxe, a qui detectaven, perseguien amb els vehicles fins al seu domicili, s'hi apropaven, els preguntaven alguna cosa per distreure'ls i els agafaven pel braç amb la intenció de sostreure'ls el rellotge. Si la víctima s'adonava de la situació, estrebaven el rellotge amb violència.Entre altres fets delictius, els Mossos els atribueixen dos robatoris violents a Valls duts a terme amb una alta càrrega de violència.Els investigadors van detectar que tots quatre van marxar del país a l'octubre del 2020, motiu pel qual un jutjat de Valls va emetre ordres de detenció.El 15 de setembre es va detectar que una de les investigades havia tornat a Altea (Alacant) acompanyada d'altres membres del grup, entre els quals no n'hi havia cap dels que havien actuat a Catalunya. En aquesta localitat van cometre un robatori fent ús d'una violència extrema, segons detallen els Mossos. El dia 26, la Guàrdia Civil els va detenir per aquests fets i per l'ordre de detenció emesa pel jutjat de Valls.Un jutjat de Benidorm va decretar l'ingrés a presó per ordre del de Valls, per robatoris amb violència en aquesta demarcació.Els Mossos d'Esquadra detallen que aquestes detencions estan relacionades amb les investigades del grup de multireincidents de Barcelona de la policia catalana, que en els últims mesos havien desarticulat altres clans també especialitzats en els robatoris coneguts com a 'carinyoses', que havien incrementat la seva activitat delictiva aprofitant l'ús generalitzat de mascaretes.La investigació continua oberta i es preveu que hi hagi més detencions.