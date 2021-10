Investiguen el robatori de 13 pistoles de la Policia Local de Corrales de Buelna

Hi havia des de fa temps reclamacions sindicals per la falta de mesures de seguretat

La Guàrdia Civil investiga el robatori de 13 pistoles i munició del qual ha estat objecte la Policia Local del municipi càntabre de Corrales de Buelna, durant la passada matinada.Segons ha informat a Efe la Policia Local d'aquest municipi, el robatori s'ha produït entre les 22.00 hores d'ahir, dijous, i les 6 del matí d'avui, període en el qual «no hi ha torn de nit».«Han rebentat la porta d'accés i han arrencat els armeros», explica la policia local, a la qual han robat per aquest procediment 13 pistoles, munició i una armilla antibales, a més d'alguns utensilis de defensa policial.L'accés al armero de la Policia Local de Corrales de Buelna no comptava amb càmeres de vigilància i, segons fonts policials, hi havia des de fa temps reclamacions sindicals per la falta de mesures de seguretat.