Els demanen 21 anys de presó per utilitzar un ancià malalt per mendigar

La víctima, de 71 anys, era explotada a Barcelona amb condicions tan deplorables que fins i tot van haver d'amputar-li una cama

Actualitzada 15/10/2021 a les 20:52

La Fiscalia demana 21 anys de presó per a un matrimoni per enganyar presumptament un ancià malalt, al qual van convèncer per a traslladar-se de Romania a Barcelona i van obligar a mendigar «en circumstàncies deplorables», així com per a l'home que va continuar explotant a la víctima temps després.Es tracta d'una de les primeres vegades que arriba a judici un cas de tràfic d'éssers humans aplicat a la mendicitat, ja que normalment es vincula a delictes de prostitució.En el seu escrit de qualificació provisional, al qual ha tingut accés Efe, el ministeri públic atribueix als acusats, a la presó preventiva, un delicte de tràfic d'éssers humans en concurs amb un altre de mendicitat, així com dues més de lesions, i els exigeix el pagament d'una multa de 90.000 euros i més de 134.000 euros com a indemnització.D'acord amb la Fiscalia, entre 2016 i 2018, els acusats es van valer de la «precària situació i penúria» en la qual vivia la víctima, de 71 anys, per a enganyar-la i conduir-la fins a Barcelona, on la van explotar perquè mendigués sense proporcionar-li els aliments, la beguda ni l'atenció sanitària necessàries, fins al punt que va haver de sofrir l'amputació d'una cama.Els fets es remunten a setembre de 2016 quan el matrimoni va oferir a la víctima -que llavors es trobava «vidu, sense fills, sense ocupació, sense subsidi econòmic, amb escassos recursos econòmics» i «patia limitacions» de moviment- la possibilitat de mudar-se amb ells a Barcelona per a guanyar «abundants diners».L'home va acceptar creient que l'oferta era «generosa» i podria suposar «una oportunitat per a millorar la seva vida».Una vegada en la capital catalana, el matrimoni, que va arribar a llevar-li el passaport per a «sotmetre'l al seu control», el va forçar a mendigar de dilluns a divendres de les sis del matí fins a les deu de la nit, «sense descans ni cap comoditat», sabent que estava malalt i amb l'ajuda d'altres persones que no han pogut ser identificades.En concret, els acusats portaven cada dia a la víctima a punts turístics, «l'asseien a terra amb un panell de cartó on expressava que demanava almoina, li posaven un got de plàstic per a recollir els diners i li col·locaven al costat una cadira de rodes a la qual, per mancar de força suficient, no podia pujar sense ajuda».El deixaven, apunta el fiscal, «sense documentació, sense aigua ni menjar bastant, sense descans i malalt».A estones li recollien l'almoina recaptada i, en finalitzar el dia, el retornaven a un local abandonat on dormia «sobre una manta o planxes de cartó».L'home va romandre en aquestes «condicions d'explotació i aïllament social» durant sis mesos entre tardor de 2016 i hivern de 2017, «amb nutrició deficient, descans inadequat, falta d'higiene, vestimenta incorrecta i sense la deguda assistència sanitària» .En un moment donat, a l'estiu de 2017, el matrimoni «va vendre» per 400 euros l'explotació de l'ancià al tercer acusat, que va continuar forçant-lo a mendigar «amb idèntic tracte de menyspreu» durant al voltant d'un mes, fins que va ser finalment rescatat a finals d'agost de 2018.La policia va aconseguir rescatar a la víctima després que aquesta, motivada pels dolors que patia, demanés auxili als transeünts i veïns, que van alertar als serveis assistencials.L'home va haver de ser ingressat i va sofrir l'amputació de la seva cama esquerra a causa de la deterioració nutricional i al seu estat «incompatible amb els mínims a considerar».