Detingut un agressor sexual fugat per manipular caixers amb un arpó casolà

La Policia Nacional ha detingut a Parla (Madrid) a un cuiner que manipulava caixers automàtics amb una nova tècnica, utilitzant un arpó casolà, i sobre el qual constava una condemna de 20 anys de presó a Colòmbia per abusar sexualment d'una menor de 14 anys.Segons informa la Policia Nacional, l'operació Peña ha permès arrestar a aquest home, que va arribar a obtenir més de 5.600 euros amb aquest inèdit procediment.El arresteado acudia a un caixer automàtic i introduïa una targeta bancària amb dades que havia obtingut mitjançant phishing, amb la finalitat de desbloquejar la plataforma de sortida de diners en efectiu del caixer automàtic.En aquest moment introduïa un arpó de fabricació casolana, la funció de la qual era retenir els diners extrets en efectiu legítimament pels clients en la plataforma que tenen els caixers per a expulsar l'efectiu.D'aquesta manera impedia que les víctimes poguessin retirar els seus diners i posteriorment el retirava l'arpó, juntament amb tots els diners retinguts il·lícitament.La recerca va permetre donar amb el parador d'aquest home, que treballava de cuiner en un establiment de hosteleria.Els agents van realitzar un registre del seu domicili on van trobar la roba que portava posada quan cometia aquests fets, una peça de l'arpó casolà i les targetes bancàries que utilitzava.Després del seu arrest la Policia es va posar en contacte amb el personal d'enllaç de l'Ambaixada de Colòmbia a Madrid, els qui van confirmar que aquesta persona té una condemna de 20 anys de presó com a autor d'un delicte d'abús sexual a una menor de 14 anys en aquest país.Per això es van iniciar tots els tràmits per a l'emissió de la requisitòria internacional per part de Colòmbia.La Policia Nacional destaca que amb aquesta intervenció s'ha pogut detectar un «nou mètode» de robatori que permet actualitzar les mesures de seguretat dels caixers automàtics per a evitar així la comissió de més fraus.