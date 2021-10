Un conductor begut atropella i mata un jove de 19 anys, que tornava de la feina amb patinet a Empuriabrava

A la zona, però, hi havia diversos testimonis que van veure el què havia passat i de seguida van alertar la Policia Local. Pocs minuts després, diverses patrulles es van presentar a la zona, conjuntament amb diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, per atendre la víctima que tornava a casa després d'haver estat treballant en el torn de nit en una empresa de la zona d'Empuriabrava. Va ser pels volts de dos quarts de vuit del matí quan es va presentar un jove de 25 anys que va admetre ser el responsable de l'atropellament, que havia deixat inconscient al jove.Davant d'això els agents van fer-li la prova d'alcoholèmia que va donar positiu, tot i haver passat una hora i mitja des del moment dels fets. En concret, va ser de 0,38 mg/l, un resultat que no és penal, però els agents el van detenir per haver fugit del lloc i no haver ajudat la víctima.El jove va ingressar amb un pronòstic complicat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va acabar morint l'endemà. El detingut va passar a disposició del jutge de guàrdia de Figueres per respondre d'un delicte d'homicidi imprudent. Va quedar en llibertat amb càrrecs.