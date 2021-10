La veïna de Tremp que denuncia la parella per maltractaments, amenaces i violació no es presenta al judici

Segons la Fiscalia, de manera regular -fins al setembre de 2019- l'acusat, O.S.M.R., de 28 anys i nascut a l'Equador, quan s'enfadava, colpejava, empentava i insultava la parella i l'acusava d'arribar tard perquè es veia amb un altre. A més, afegeix l'acusació, l'home exigia a la dona el compliment d'uns horaris i li deia amb qui podia o no quedar i quina roba es podia o no posar.En la seva declaració, en canvi, l'home ha negat haver colpejat mai la dona ni haver-la escridassat ni controlat. Ha explicat que el 28 de setembre de 2019 va veure la dona en un bar asseguda a sobre de les cames d'un altre home i que s'hi va acostar per demanar-li explicacions però que després va marxar cap a casa i li va posar les maletes al carrer. Assegura que va ser ella que, en arribar a casa, va colpejar la porta i quan ell va obrir se li va tirar a sobre, el va tirar a terra i va agafar un ganivet, així que ell, ha dit, es va amagar al lavabo i va trucar al 112.La versió de la dona, segons recull la denúncia i defensa la Fiscalia, és diferent. Recull que cap a les dues de la matinada, l'acusat va anar al bar on estava la dona, la va agafar fortament del braç i li va dir «ja veuràs a casa». Cap a les quatre de la matinada, quan va arribar, li va tirar les coses per l'escala i li va impedir que entrés a casa. Quan ella va aconseguir entrar, la va amenaçar amb un ganivet i li va propinar dos cops de puny.A més, el 23 de setembre, cap a les 11 de la nit, segons l'escrit del ministeri públic, l'acusat es va enfadar perquè la dona va arribar tard de treballar i la va agafar pel coll, la va tirar al llit i la va obligar a mantenir relacions sexuals tot i ella no deixava de dir que no, uns fets que l'home també ha negat.L'acusat té antecedents ja que al febrer de 2017 va ser condemnat per un delicte de violència en l'àmbit familiar a 36 dies de treballs en benefici de la comunitat que no ha complert.A més de la pena de presó, la Fiscalia també demana que es prohibeixi l'home comunicar-se o acostar-se a menys de 500 metres de la dona durant 7 anys quan surti de la presó, que se li prohibeixi la tinença d'armes durant 3 anys i que se li imposin 6 anys de llibertat vigilada quan l'home surti de la presó.